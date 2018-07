Charles Aznavour revient en Israël pour un seul concert à Tel Aviv

Charles Aznavour, la légende vivante de la chanson française, sans âge, revient en Israël pour la quatrième fois et pour un dernier concert au Heyhal Menorah Mivtahim le 29 juin 2019. Il viendra en Israël dans le cadre de sa tournée qui célébrera spécialement ses 95 ans le « 95th Birthday tour ». Il y a un an Charles Aznavour avait enflammé l’immense salle couverte du Nokia de Tel Aviv, avec ses plus grands titres, « La Bohème », « Emmenez-moi » ou « Comme ils disent ». Plus de 10 000 personnes avaient fait le déplacement, la salle était comble malgré un prix d’entrée qui démarrait à 400 shekels par personne. Le 29 juin 2019, le prix des places commencera à 295 shekels…Lire la suite sur tel-avivre.com