Charles Aznavour est mort. 1er artiste français à s’être produit en 1949 en Israël.

L’emblêmatique Charles Aznavour, décédé ce lundi après-midi à l’âge de 94 ans, avait un lien profond avec Israël et le peuple juif qu’il affectionnait particulièrement. Lui-même se vantait lors de sa dernière conférence de presse à Tel-Aviv d’ »être le premier artiste français à s’être produit en 1949 juste après la déclaration d’indépendance ».

Des mélodies et des paroles ancrées dans la mémoire, l’amour que témoignait Charles Aznavour envers l’Etat hébreu se reflétait à travers ses chansons comme le titre « Yerushalaim » , »la Yiddish Mama » ou encore « Sarah ». « Entre son coeur et mon coeur, mais j’ai en moi l’espoir toutefois, que l’amour encore renaisse et vive encore, pour toi Yerushalaïm », chantait-il pour la capitale israélienne.Lire la suite sur israelvalley.com