Championnats d’Europe de Judo de Tel Aviv: Une médaille d’or et 3 médailles de bronze pour Israël

Israël qui accueillait pour la première fois le Championnat d'Europe de Judo, a obtenu quatre médailles. Le judoka israélien Sagi Muki a remporté vendredi la médaille d'or dans la catégorie des moins de 81 kg. Tal Flicker, Gefen Primo et Peter Paltchik, ont remporté tous les trois une médaille de bronze. Le judo français, quant à lui, a obtenu cinq médailles. Le Judo français termine la compétition avec cinq médailles, trois en or et deux en argent.