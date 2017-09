Un important dispositif de police et gendarmerie s’efforçait vendredi soir de retrouver l’homme « vêtu de noir » qui a agressé à coups de marteau deux femmes dans les rues de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) et « aurait crié Allah Akbar ». « La Police nationale, la Gendarmerie nationale et les services de renseignement ont été immédiatement mobilisés », a indiqué dans un communiqué la préfecture évoquant notamment « une cinquantaine de policiers et une vingtaine de gendarmes ».