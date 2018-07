Cette députée voilée jordanienne appelle au massacre des Juifs

Pour cette députée jordanienne, il n’est nulle paix possible qu’après avoir assassiné tous les juifs ! C’est le devoir de tout arabe dans le monde explique-t-elle.

Vous ne verrez que les yeux de cette députée voilée. La Jordanie ne fait pas exception à la règle de la haine. Ses troupes ont envahi Israël au matin même de sa création et dont sa population actuelle est constituée d’au moins 5 millions de palestiniens. (La plupart étant dirigés par le Hamas, le Jihad islamique palestinien et le Fatah, actuel parti au pouvoir de l’Autorité palestinienne),.

Une population éprise de liberté et de Paix qui n’hésite pas une seconde à revendiquer avoir participé de près ou de loin à moult attentats, tuant des centaines de civils israéliens.

Le culte de la disparition des hébreux

Sur place, ce 17 juillet dernier, devant ses pairs, un membre du Parlement jordanien a félicité publiquement sa défunte mère pour l’avoir élevée dans le culte de la disparition des hébreux, lui enseignant le plaisir qu’elle aurait eu à « enfiler une ceinture d’explosifs et se faire exploser au milieu de tous ces juifs sionistes ».

Ainsi s’est exprimée lors d’une session spéciale de la Chambre des Représentants, la députée Huda Etoom et de poursuivre que sa mère « n’avait pas laissé une seule pierre sur place quand il s’agissait d’obéir à Allah et massacrer du juif » !



Et de réaffirmer que ce genre d’action était « l’exemple type du vouloir de tous les peuples libres » avant que de conclure qu’elle préfèrerait mille fois mourir en martyre sur la terre de Palestine, qui est notre cause numéro un et notre préoccupation première, un droit dont nous sommes prêts à payer le prix de chacune des gouttes de notre sang ! »