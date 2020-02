Cet hôtel israélien est une ancienne prison et possède la plus belle piscine au monde

Du dernier chic : Plonger dans la première piscine du monde & Dormir dans une ancienne prison transformée en 5* ! Il n’y a que des israéliens pour réussir pareilles prouesses.

Réaliser un complexe hôtelier qui peut se glorifier d’avoir réussi un doublon des plus remarqués : Un hôtel élu par le magazine « Jetsetter International Tourist Hotel », la « meilleure piscine du monde » pour sa beauté, sa vue, son histoire. Mais aussi d’être reconnu comme étant l’un des « 10 meilleurs rooftop au monde » parmi les nouveaux hôtels ouverts en 2018 par le magazine américain Forbes !

Il n’y a que des israéliens pour avoir pareille idée : S’approprier les cinq bâtiments initiaux, garder une des grandes arches, la seule ornée du sceau original de Abdul Hamid II, 34ème sultan de l’empire ottoman, garder les barreaux des fenêtres de ce qui était à l’époque une prison, garder des vestiges de pavés, garder des artefacts datant de la période des Croisades (XIIe siècle) et mille autres originalités.

Tout cela pour préserver un certain parfum où se mêlent, histoire, culture, tout ce qui participe du patrimoine architectural de l’ancienne ville portuaire de Yafo.

Il n’y a que des israéliens pour s’auto-obliger à restaurer méticuleusement les bâtiments d’origine d’un site historique appelé autrefois le « Kishle », selon un processus de préservation mené par l’Autorité officielle des antiquités israéliennes !

Il n’y a que des israéliens pour réaliser pareil travail de fourmis sous la houlette des architectes Feigin, notamment à propos des boiseries et des ferronneries sur les façades de plusieurs des salles, les cours avant et arrière restaurées par des experts dans les domaines de la forge, de la pierre, du fer et du bois.

Il n’y a que des israéliens pour faire d’une prison un hôtel unique en son genre au cours d’un processus de préservation de plus de 20 ans !

Luxe international

Il n’y a que des israéliens pour faire que « les 120 chambres et suites offrent une vue époustouflante sur divers points de vue emblématiques. Que ce soit sur la mer Méditerranée, la place historique de la tour de l’horloge de Jaffa ou les cours intérieures luxuriantes regorgeant d’oliviers et d’agrumes.

Les hébergements du « Setai » de Tel Aviv ont été conçus selon les normes les plus strictes en matière de luxe international » peut-on lire sur leur brochure. « Ils comprennent un riche mobilier en noyer, des murs en pierre de mer, des montages en laiton personnalisés et des tissus du Moyen-Orient qui évoquent l’histoire de l’hôtel avec le confort moderne.

Chaque matin, les clients font leurs premiers pas sur d’authentiques tapis orientaux, ajoutant des touches de couleur utiles à l’élégant décor de tons ocre. »

Ils sont fous ces israéliens ! N’empêche… J’irais bien faire un plongeon dans leur piscine. Pas Vous ? (Attention, elle est annoncée fermée de décembre à mars !)