C’est la Rentrée parlementaire. Il est reposé.

Reconnaissant, il remercie, disant que cette victoire est “celle de ses électeurs”, taisant, modeste, que cette victoire à l’arrachée est celle d’un homme courageux et cohérent, espèce de plus en plus rare, et que ses électeurs ont “choisi” en toute conscience de re-conduire dans ses fonctions.Lire la suite sur tribunejuive.info