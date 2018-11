La loterie nationale israélienne Mifal Hapayis est à la recherche du gagnant du numéro de loterie 3012. Les tirages se sont produits les 5 et 18 mai et le (ou la) millionnaire n’a pas encore réclamé son prix de 3 millions de shekels, et il ne reste que cinq jour, sinon……..Lire la suite sur koide9enisrael