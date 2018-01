C’EST OFFICIEL : TRUMP réduit de 50% l’aide à l’UNRWA

L’administration Trump a informé mardi l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) de son intention de réduire de moitié l’aide aux Palestiniens.

Le président américain a tenu compte des conseils du secrétaire d’État Rex Tillerson, du secrétaire à la Défense James Mattis et du conseiller à la sécurité nationale HR McMaster – en plus de celui du gouvernement israélien – et a accepté de fournir 60 millions de dollars d’aide américaine à l’UNRWA. Mais l’engagement restant – 65 millions de dollars – a été repoussé “pour examen futur”, selon une lettre envoyée à l’agence. Lire la suite sur lemondejuif.info