C’est officiel: la nouvelle droite n’entrera pas à la Knesset!!!

La commission électorale centrale a publié les résultats finaux des élections de 2019 hier soir vers minuit. Le Likoud a obtenu 36 sièges et le parti Bleu et Blanc de Gantz et Lapid 35. Le parti de la Nouvelle Droite, dirigé par Naftali Bennett et Ayelet Shaked, avait franchi ce matin vers 06h00 le seuil électoral de 3,25% pour atteindre 3,26% et entrer donc à la 21e Knesset grâce au vote des soldats mais vers midi, la tendance s’est inverséelire la suite sur tel-avivre.com