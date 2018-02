C’est l’histoire d’un couple de généreux donateurs pour Israël…

Heather & Gérald : La générosité personnifiée ! Prenons une grande bouffée d’air frais dans un monde par ailleurs beaucoup trop pollué au contact de ce jeune couple à qui tout réussit et qui ne garde pas pour lui-seul cette manne mais la partage !

Des donateurs vraiment généreux…« Partager », un mot qui doit être l’un des plus mal employés au monde avec l’arrivée du Web sous toutes ses formes, informatique, téléphonique, réseaux sociaux etc. qui tous proposent de partager tout et n’importe quoi avec n’importe qui.

« Partager », une locution qui, par bonheur retrouve ses lettres de noblesse avec le couple « Gérald W. Schwaetz et son épouse Heather Reisman » (ou inversement !)

Arrêt sur image d’un conte de fées bien réel !

Comme tout héros qui se respecte, commencer par lui accorder une réussite facile dans tous les domaines et c’est ainsi qu’on apprend, bon début, que « Schwartz est né à Winnipeg, au Manitoba, et a obtenu un baccalauréat en commerce (1962) et un baccalauréat en droit (1966) de l’Université du Manitoba, ainsi qu’un MBA de l’Université Harvard (1970) et qu’il a commencé sa carrière professionnelle à Wall Street dans les années 1970.

Après son retour au Canada en 1983, il a fondé Onex Corporation, une société de capital d’investissement privé à Toronto dont il est le président »

Mais ce n’est pas tout, le conte de fées continue :

« Après que l’entreprise soit devenue l’une des plus importantes en Amérique du Nord avec quelque 150 000 employés dans le monde, notre homme de continuer à faire des centaines d’acquisitions et créer des douzaines d’entreprises dans les industries les plus diverses à travers la terre entière !. »

Schwartz n’a jamais refusé ni temps, ni énergie, au contraire il a toujours offert son sens aigu des bonnes affaires et son soutien financier pour aider à bâtir et maintenir des institutions comme l’Université de Toronto, l’Hôpital Mount Sinai et le Centre Schwartz / Reisman du CCC à Toronto et l’Université St. Francis Xavier.

Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants..

Là aussi l’histoire est bien jolie : « Gerry et Heather se marièrent donc en 1982.

Par leur engagement individuel et commun envers Israël et la communauté juive, le couple a apporté de généreuses contributions à moult causes dont l’éducation, l’innovation et les aspirations à la paix.

Ensemble, Gerry et Heather ont créé la Fondation HESEG, qui fournit des bourses académiques complètes et des frais de subsistance à plus de 1.500 anciens soldats solitaires qui sont d’abord venus en Israël pour faire du volontariat à Tsahal et ont décidé de faire d’Israël leur foyer.

Ensemble, Gerry et Heather ont subventionné par un don majeur en 2015, la création des « Centres d’Education Scientifique Schwartz / Reisman », qui visent à fournir une éducation de haute qualité aux générations futures de citoyens et de scientifiques israéliens. (Ces centres étant édifiés sur le principe-même du premier centre réussi à Tel Aviv que le couple soutient également) ».

Toujours plus :

« En 2016, le couple a fait un deuxième don à l’Institut Weizmann, pour créer « l’Institut Schwartz / Reisman de physique théorique » avec l’espoir qu’il devienne l’institut prééminent et incontournable dans le domaine de l’étude de la physique théorique.

Ils soutiennent également la recherche de renommée mondiale du professeur Victor Malka dans le laboratoire de physique laser intense Schwartz / Reisman du Département de physique des systèmes complexes de l’Institut Weizmann.

Gerald Schwartz est un administrateur hors pair et ses réalisations commerciales liées à ses efforts philanthropiques lui ont valu de nombreux honneurs et prix… qu’il « partage » sûrement en tout bien tout honneur avec sa chamante épouse….

Quant aux nombreux enfants… Bizarre… Comme c’est étrange… L’histoire n’en dit rien !