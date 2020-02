Cessez-le-feu entre Israël et le Jihad Islamique?

Après des efforts diplomatiques – séparés – égyptiens et quataris, un cessez-le-feu devrait entrer en vigueur lundi à 22h00 (selon d’autres sources à minuit) entre Israël et le Jihad Islamique. Une délégation tripartite du Hamas, du Jihad Islamique et du Fatah devrait se rendre au Caire jeudi pour discuter de cet ènième accord de cessez-le-feu. Cette nouvelle a toutefois été démentie pare la direction de Jihad Islamique à Gaza.Lire la suite sur lphinfo.com