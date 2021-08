Ces rares fois ou la presse palestinienne a dit du bien des Israéliens

« Musa est allé dans la mer, mais n’a pas tenu compte des vagues qui l’ont emporté . Selon un parent, il a crié à l’aide plusieurs minutes après être allé dans la mer, et l’un des baigneurs juifs a répondu et s’est précipité dans la mer. Il a réussi à saisir la main de Musa, mais la force [de l’eau] qui l’a emporté était la plus forte, et il a lâché sa main . »