Ces fillettes musulmanes françaises ont un message pour vous. Vous n’allez pas apprécier !

Voici une vidéo proprement ahurissante. On y voit de très jeunes musulmanes dire tout le mal qu’elles pensent des « mécréants » et appeler à une conversion de la planète à l’Islam.

Bien que les arguments soient assénés avec le sourire et l’innocence d’enfants, il n’en reste pas moins que le fond du message est d’une violence inouïe, et bien loin des standards du « vivre ensemble ». La théorie répétée par ces jeunes filles est que l’être humain est fait pour être musulman. S’il ne l’est pas, il est un mécréant. Or les mécréants doivent brûler en enfer. Cqfd.