Ces juifs français qui préparent leur Alyah par Zoom

Pas évident de réaliser son alyah cette année. Pourtant 50 familles se préparent activement et virtuellement depuis le début du confinement. Elles arriveront cet été en Israël.

Ils ont préparé leur Alyah par Zoom pendant le confinement en France. De l’autre côté de la méditerranée, l’équipe de l’Alyah de groupe s’est organisée pour la circonstance : Séances de Zoom intensives, films en caméra embarquée pour la présentation des villes et des écoles, présentations des aides durant la première année, rien n’a été laissé au hasard. « Nous avons même mis au point un système de visite virtuelle et de location d’appartement à distance », précise Chalom Wach, le dirigeant de l’Alyah de Groupe. Ce dernier précise, « la période de confinement en France a été particulièrement propice à la réflexion au sein des familles. Nous avons constaté une augmentation de près de 100% des appels vers notre centrale téléphonique ».

Le flot d’appels ne semble pas se tarir. « Le standard continue à sonner », souligne Chalom Wach. « La nouveauté cette année, c’est que les familles nous demandent un départ pour cet été. On est déjà au mois de mai et les 4 mois qui nous séparent de la rentrée scolaire ne représentent plus un obstacle pour les candidats à l’Alyah. Nous relevons donc le défi et préparons les familles dans le moindre détail avant le départ ».

Ci dessous, le film « Alyah, génération Zoom » posté sur la page Facebook de l’Alyah de groupe a suscité un grand intérêt sur les réseaux sociaux communautaires.

