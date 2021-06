Ces jeunes filles israéliennes qui font don de leurs cheveux

Les grandes vacances, soit la grande période d’ennui commencent. Du côté de tous ceux qui dénigrent la situation de la jeunesse, il est important de rappeler quelles forces immenses d’indépendance, de maturité et d’esprit d’initiative on trouve à cet âge. En voici un petit exemple. Par la journaliste Sivan Rahav Méir.

Yael Goldstein étudie dans le lycée de jeunes filles Amit Yechouroun à Peta’h Tikva. A l’approche de la fin de l’année scolaire y a été organisé un « jour d’entraide ». Dans ce contexte, 80 jeunes filles ont raccourci leurs cheveux en faveur de malades qui ont reçu des perruques de l’association «Zichron Mena’hem». Quant à Yael, c’est la cinquième fois (!) qu’elle fait cela.

« A l’âge de 5 ans, j’ai fait don de mes cheveux pour la première fois », nous a-t-elle raconté. « C’est devenu depuis une sorte de routine pour moi. Aussi, je me laisse pousser les cheveux et j’en fais don tous les deux ans. Le fait de pouvoir aider aussi facilement une malade m’émeut et me procure aussi une bonne sensation durant tout le processus. Chaque millimètre de cheveux qui pousse me rapproche du but. Ainsi, le fait que mes cheveux paraissent ensuite être un peu trop courts m’indiffère. Ce n’est pas là l’essentiel ».

Dans la première Haftara (passage des prophètes) qui sera lue ce chabbat après que les lycéens auront commencé les grandes vacances, on trouve un verset qui nous rappelle l’essentiel de ce qu’on exige de nous. Ce ne sont pas des notes, ni des carnets scolaires (Michée VI, 8). «Homme on t’a dit ce qui est bien, ce que l’Eternel demande de toi: rien que de pratiquer la justice, d’aimer la bonté et de marcher humblement avec ton D. »