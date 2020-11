Ces Gazaouis fuient le Hamas et tentent leur chance en Israël

Malgré le danger, certains habitants de la bande de Gaza tentent de s’infiltrer Israël, non pour commettre des attentats, mais pour trouver de meilleures opportunités.

L’armée israélienne a annoncé ces derniers jours qu’elle avait arrêté cinq Palestiniens qui avaient forcé la clôture à l’est de la frontière de Khan Younis dans le sud de la bande de Gaza. Le mois dernier, les services de sécurité à Gaza déclaraient que 16 jeunes hommes avaient essayé d’infiltrer Israël. Aucun d’eux n’était un terroriste!

Ces chiffres mettent en lumière le phénomène qui concernent les jeunes Palestiniens. Ils préfèrent risquer la détention ou même la mort afin de rechercher des opportunités d’emploi en Israël. A Gaza, le chômage touche pratiquement une personne sur deux.

Exécuté par les forces de sécurité palestiniennes

Iyad Bezem, le porte-parole du ministère de l’Intérieur à Gaza, a déclaré que les forces de sécurité du Hamas essaient de stopper les tentatives. Leur peur: que l’armée israélienne « exploite la jeunesse palestinienne pour servir dans les services de renseignement et les renvoyer à Gaza en tant qu’agents double ». Il a ajouté, » les infiltrés sont dans la tranche d’âge de 17 à 24 ans. Leur principale motivation est d’échapper à la mauvaise situation économique. Les services de sécurité doivent gérer au cas par cas. Nous les soumettons à une enquête minutieuse pour connaître les motifs de leur désertion ».

Le Hamas met en place toute une batterie de procédures pour empêcher l’infiltration. Récemment, les islamistes au pouvoir ont mené des campagnes de sensibilisation dans les zones frontalières. Il s’agit de décourager les clandestins. Parallèlement, les forces de sécurité ont été doublées dans les zones frontalières.

En plus d’échapper à la pauvreté, les « clandestins » ont trois motivations principales: 1. Échapper à des poursuites pénales 2. Devenir agent du renseignement israélien 3. éviter de tomber dans les mains des factions palestiniennes armées. Les hommes du Hamas exécutent régulièrement des personnes qui tentaient de fuir en Israël.

Même la prison est préférable car rémunérée!

Au cours des dernières semaines, les tentatives d’infiltration de Gaza vers Israël ont été revues à la hausse. Certains réussissent et d’autres échouent à traverser la frontière. Car évidemment, l’armée israélienne veille aussi de l’autre côté.

Rami Rashid est l’un de ceux qui a déjà essayé de s’infiltrer en Israël. Il en a été empêché par les forces de sécurité du Hamas. Il a déclaré à Al-Monitor, « La raison pour laquelle j’ai pensé fuir vers Israël est la mauvaise situation économique à Gaza. Je suis père de sept enfants et j’ai été au chômage pendant huit ans. La pire chose qui puisse m’arriver est que je pouvais me faire arrêter par les Israéliens. En prison, je pourrais obtenir trois repas par jour, regarder la télévision. Je comptais aussi obtenir un salaire versé par l’Autorité palestinienne pour les détenus. «

Un double danger pour les candidats au passage

Des forces spéciales dirigées par le Hamas ont été déployés. Leur objectif: prévenir l’hémorragie par des tirs de sommation. Islam Shahwan, un chercheur spécialisé dans la sécurité à Al-Awda University College à Gaza, a déclaré: » Les statistiques ont révélé que le nombre de clandestins est à la hausse, avec plus de 200 cas par an. Ces chiffres sont alarmants et menacent la cohésion de la société palestinienne.

L’équation vue d’Israël est délicate. Il s’agit de ne pas commettre de bévue. Comment déterminer si un infiltré est un terroriste ou pas ? Les adolescents palestiniens considèrent Israël comme une terre d’espoir, mais en fait, ils se dirigent vers l’inconnu au prix d’un grand danger! Il leur faut échapper aux tirs du Hamas puis ensuite, convaincre Tsahal que leurs intentions ne sont pas belliqueuses.