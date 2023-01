Ces enfants du Sud-Soudan qui arrivent en Israël

Trois ans après la fin de la guerre civile dans le Soudan du Sud, le système de santé du pays est en lambeaux. Les médecins soudanais sont dans l’incapacité d’effectuer des traitements spéciaux comme ceux nécessités par des enfants souffrant de malformations cardiaques.

IsraAid, une organisation non lucrative basée à Tel-Aviv et l’ONG Save a Child’s Heart ont coordonné pendant trois ans leurs efforts. Objectif: permettre la venue en Israël de quatre enfants. Ils s’appellent Gai, 8 ans, Habiba, 6 ans, Philipp, 5 ans et Joel, 5 ans. Toutes les formalités étant dorénavant réglées, les quatre enfants vont quitter le camp de réfugiés de Juba dans le Sud-Soudan et s’envoler pour Israël.

C’est la première fois que l’organisation Save a Child’s Heart coopère avec des communautés du Soudan du Sud. Shachar May d’IsraAID espère que ces quatre enfants seront les premiers d’une longue série. En effet, IsraAID a identifié près de 100 enfants dans la région nécessitant un tel traitement. Ainsi, les petits qui vont être opérés en Israël avaient été examinés pour la première fois en mars 2019 au cours d’une mission de Save a Child’s Heart. Leur venue en Israël a été fortement retardée par la pandémie de covid 19.

Trois des enfants sont accompagnés par leur mère et le dernier par une tante. Durant toute la durée de leur traitement, qui s’étalera sur plusieurs mois, ils resteront en Israël. Le ministère israélien des Affaires étrangères a payé les vols des enfants et des accompagnatrices. Cette initiative vise à faire venir des enfants de 25 pays africains pour marquer le 25ème anniversaire de la fondation Save a Child’s Heart. L’organisation vient également en aide à d’autres enfants vivant dans des zones de guerre comme l’Ukraine ainsi qu’à des enfants de la bande de Gaza.

SOURCE: Groupe Israel-Suisse