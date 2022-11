Ces dizaines de milliers de personnes à la recherche de leur ascendance juive

« Nous avons été témoins ces dernières années d’un intérêt sans précédent parmi ceux dont les ancêtres juifs ont été convertis de force pour renouer avec leur héritage et en savoir plus sur leur passé », a déclaré Ashley Perry (Perez), présidente de Reconectar.

Des recherches universitaires et génétiques récentes ont démontré qu’il y a jusqu’à 200 millions de personnes, principalement en Amérique latine, en Amérique du Nord et en Europe, qui ont une «ascendance juive significative» remontant à l’époque de l’Inquisition en Espagne et au Portugal.

L’initiative historique a été lancée par l’Institut de l’expérience juive de la Fédération sépharade américaine, Reconectar. C’est une organisation dédiée à aider les descendants des communautés juives espagnoles et portugaises à renouer avec le peuple juif. Genie Milgrom, auteure, chercheuse et généalogiste primée a pu documenter pleinement sa lignée maternelle. Une lignée ininterrompue sur 22 générations remontant jusqu’à 1405 jusqu’à l’Espagne et le Portugal pré-Inquisition.

Milgrom dirige également des travaux visant à numériser les dossiers de l’Inquisition. Ces documents fournissent une quantité sans précédent d’informations généalogiques à ceux qui cherchent à découvrir leurs éventuelles racines juives. Celles-ci et une vaste gamme d’autres informations sur le site Web de la certification aideront les descendants, autrement connus sous le nom d’Anousim, Marranos, Conversos ou Crypto-Juifs, à découvrir leur héritage.

Le certificat d’ascendance

« Le certificat d’ascendance séfarade est historique pour tant de personnes dans le monde et en particulier en Amérique latine et en Amérique du Nord qui aspirent à se connecter avec leur passé. Jusqu’à présent, ils n’avaient aucun moyen d’y parvenir », a déclaré Milgrom.

Le processus de certification commence par un questionnaire relativement court sur les antécédents d’une personne. Il s’agit de fournir des indices sur son héritage juif. Cela peut-être les coutumes, les arbres généalogiques ou des éléments ayant un lien juif. Ensuite, il faut expliquer ses raisons de croire qu »elle’on a une ascendance séfarade. Ces informations seront ensuite évaluées par une équipe d’experts et de chercheurs. Ils détermineront si le candidat dispose de suffisamment d’informations pour se voir attribuer le certificat.

Ce certificat n’a pourtant aucun statut légal. Mais pour personnes d’ascendance juive, c’est quelque chose qui représente un énorme sentiment de fierté et d’identité pour eux.

« Nous avons ainsi été témoins ces dernières années d’un intérêt sans précédent parmi ceux dont les ancêtres juifs ont été convertis de force pour renouer avec leur héritage et en savoir plus sur leur passé », a déclaré Ashley Perry (Perez), président de Reconectar, ancien conseiller principal du gouvernement israélien. Il dirige en outre, la commision de la Knesset pour la reconnexion avec les descendants d’espagnols et de portugais.

« Le certificat que nous offrons est un moyen de se connecter formellement avec leur héritage juif et de renouer avec leur peuple », a-t-il ajouté.

Le lien vers le processus de demande de certificat d’ascendance sépharade peut être trouvé ici https://instituteofjewishexperience.org/certificate-of-sephardic-ancestry/