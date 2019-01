CES De Las Vegas 2019 : Seule une quinzaine d’entreprises israéliennes feront le déplacement….

L’an passé, 412 entreprises Françaises, dont 349 start-up, ont fait le déplacement au Consumer Electronic Show. Pour la 52ème édition du CES de Las Vegas 2019, elles devraient être encore un peu plus nombreuses, environ 420, soit la 3ème délégation derrière les Etats-Unis et la Chine (et la 2ème pour les start-up). de son côté, Israël n’a pas misé sur la quantité mais sur la qualité……Détails…….