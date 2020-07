Ces catastrophes historiques qui coïncident avec Ticha Beav

Etranges coincidences ! C’est à la date du 9 Av qu’ont eu lieu notamment les événements suivants :

Ticha Beav, le 9 av continue donc à être considéré comme la date la plus noire du calendrier hébraïque. D’autant que certains malheurs continuent à s’y produire (notamment l’attentat contre le bâtiment de l’Asociación Mutua Israelita Argentina, le 18 juillet 1994, qui fit 84 morts et 230 blessés). Il y a exactement 13 ans, le lendemain de Ticha Be Av 2005, l’état d’Israël commençait à mettre en œuvre le plan de « désengagement », dans lequel il a déraciné près de 9 500 juifs de la zone du Goush Katif à Gaza et des communautés de Homesh et Sanur dans le nord de la Samarie.

Les enfants d’Israël ont entendu le rapport des explorateurs et ont porté le deuil toute la nuit durant ( Taanith 29a). C’est en punition de ce manque de confiance en D-ieu qu’ils ont erré dans le désert pendant quarante ans.

Destruction du premier Temple le 9 av 3174 (29 juillet 422 avant l’ère commune).

Destruction du deuxième Temple le 9 av 3830 (4 août 70).

Labourage et salage de Jérusalem par les Romains le 9 av 3831 (25 juillet 71).

Défaite et massacre de l’armée de Bar Kokhba le 9 av 3895 (5 août 135).

Proclamation de la première Croisade par le pape Urbain II le 9 av 4855 (14 jillet 1095). Cette proclamation a eu pour conséquence le massacre de milliers de Juifs en Europe et en Erets Yisrael .

Massacre des martyrs de York le 9 av 4950 (14 juillet 1190).

Expulsion des Juifs d’Angleterre le 9 av 5050 (18 juillet 1290).

Expulsion des Juifs d’Espagne le 9 av 5252 (2 août 1492).

Déclaration de la première Guerre mondiale le 9 av 5674 (1er août 1914).

A la même date, début des persécutions des Juifs de Russie d’Asie.

Le 10 juillet 1942 (25 tamouz 5702), les Nazis ont commencé de détruire systématiquement le Ghetto de Varsovie, en déportant chaque jour entre six et dix mille Juifs. Lorsque le Ghetto s’est révolté, il n’y restait plus que 40 000 Juifs. Leur déportation a commencé le 9 av (23 juillet 1942).

Est-ce pure coïncidence ?

Il est difficile de l’admettre lorsqu’on sait que la probabilité que deux événements aient lieu le même jour de l’année est de 1 sur 365.

Celle que trois événements aient lieu est de 1 sur 365 fois 365, soit 1 sur 133 225.

La probabilité que ces douze événements dont a été victime le même peuple aient eu lieu le même jour est de 1 sur 15 318 milliards de milliards de milliards, soit 365 élevés à la puissance 11

Pourtant, les sages enseignent aussi que le Messie sera né un 9 Av et que la partie la plus triste des prières quotidiennes – les lamentations – n’est pas récitée ce jour, dans l’anticipation de la Rédemption joyeuse finale qui transformera le 9 Av en un jour de joie. Une vieille coutume à Jérusalem était de blanchir les murs de sa maison dans l’après-midi du jeûne, en préparation pour l’arrivée du Messie.

Par Jacques Kohn zal