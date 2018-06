Les chiffres sont terrifiants: depuis le début des “manifestations pacifiques” provoquées par le Hamas, on enregistre près de 3.000 incendies dus à des cerfs-volants incendiaires, avec la destruction de plus de 1000 hectares dans des champs et bosquets du Néguev occidental. Les dégâts se calculent en dizaines de millions de shekels. Les terroristes dont l’imagination déborde […]Lire la suite sur lphinfo.com