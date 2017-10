Célébration du terrorisme et nouvel incident franco-israélien

Est-ce vraiment étonnant ? La célébration du terrorisme interpelle Israël ! Un nouvel incident qui implique cette fois des juristes français et même le Consulat de France à Jérusalem

Nouvel incident franco-israélien. Est-ce réellement une surprise qu’Israël soit choqué de ce que le mémorial de Caen soutienne une plaidoirie honorant le terrorisme ? Est-ce vraiment étonnant qu’Israël soit mécontent et le déclare haut et fort sur Twitter par l’intermédiaire de son ambassadrice en France, Aliza Bin Noun ?

… Mécontent de ce que la France soutienne cette mise en perspective des meilleures plaidoiries en l’honneur des plus effroyables des terrorismes ?

… Mécontent de ce que la France cautionne ce prix annuel décerné dans le cadre du « Concours international des droits de l’homme en Palestine 2017 », parrainé par « l’Institut international pour les droits de l’homme et la paix de Genève », le « Consulat de France à Jérusalem », le « Barreau de Caen et la région de Normandie ».

Drôle de lauréat

… Mécontent de ce que la France approuve le choix du lauréat de cette année 2017.

En l’occurrence de Muhammad Allyan, défenseur de l’épouse de Ghassan Abu Jamal, l’un des deux terroristes responsables du massacre de la synagogue Har Nof (photo du haut ) en 2014. (Pendant l’attaque, Abou Jamal et son cousin avaient poignardé et décapité quatre rabbins israélo-américains et abattu un policier druze avant d’avoir pu être neutralisés. Celle-ci avait alors exprimé son soutien à ces assassinats et revendiqué connaitre les plans de son mari. Ce à quoi, les autorités israéliennes lui avaient alors retiré son permis de résidence à Jérusalem et ses droits à l’assurance maladie israélienne.

En réponse, elle avait sans hésiter un instant poursuivi Israël, par l’intermédiaire de Muhammad Allyan.

… Mécontent de ce que la France passe encore aujourd’hui sous silence le fait que Muhammad Allyan ait été non seulement l’avocat mais aussi le père de Bahaa Allyan, l’un des deux terroristes responsables de l’attentat d’octobre 2015 contre Haviv Haim, Alon Govberg et Richard Lakin. ( Le 13 octobre 2015, armés de couteaux et d’armes à feu, Bahaa Allyan et Bilal Abu Ghanem avaient attaqué le bus numéro 78 dans le quartier d’Armon Hanatziv à Jérusalem).

… Mécontent de ce que la France…