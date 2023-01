Ce vaccin va détruire et prévenir les cancers du cerveau

Des scientifiques créent un vaccin pour tuer et prévenir les cellules cancéreuses du cerveau – étude

Les vaccins contre le cancer sont un domaine de recherche actif pour de nombreux laboratoires, mais l’approche adoptée par Shah et ses collègues est unique.

Les cellules cancéreuses sont effrayantes et ennemies de la bonne santé, mais des chercheurs américains ont trouvé un moyen de les rendre amicales en tant qu’agents anticancéreux puissants. Dans la dernière étude sur des rongeurs de laboratoire menée par le Dr Khalid Shah au Brigham and Women’s Hospital dans le Massachusetts, les chercheurs ont développé une nouvelle approche de thérapie cellulaire, créant un vaccin pour éliminer les tumeurs établies et induire une immunité à long terme, entraînant le système immunitaire afin que il peut empêcher le cancer de se reproduire.Lire la suite sur jforum.fr