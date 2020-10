Ce rabbin qui avait ouvert ses portes à 40 000 personnes

Ils ont tous trouvé chez lui, un lit, une douche, un repas chaud, du réconfort et des encouragements. C’était comme cela chez le rabbin Shmouel Bristovsky, dont l’appartement se trouvait en face de l’hôpital Ichilov à Tel-Aviv.

A l’annonce de son décès il y a 2 ans, des milliers de personnes se sont manifestées. Pourtant, elles ne le connaissaient pas plus que cela. Tous ces anonymes avaient passés un jour où deux à son domicile situé à quelques encablures du grand hôpital de Tel-Aviv.

Le rabbin Shmouel Bristovsky leur avait spontanément ouvert ses portes. Car il n’est pas évident de trouver à se loger lorsqu’un membre de sa famille est hospitalisé.

Les témoignages et les hommages ont fusé de toutes parts. Tous saluaient son dévouement, son abnégation, son extrême pudeur et gentillesse. C’est en tout, pas moins de 40 000 personnes qui se sont vues offrir le gite et le couvert au fil des ans, chez les Bristovsky.

« Moi la laïque logée chez le rabbin au shtreimel »

Virna écrit : « Cher rabbin, je ne me rappelai plus de votre nom, j’ai simplement reconnu la photo. Il y a 10 ans, ma mère a été hospitalisée à Ichilov. Venant de Haïfa, on m’a conseillé de m’adresser à vous. Vous ne m’avez même pas laissé vous expliquer ma situation et vous m’avez accueilli toute une semaine. Jamais je ne l’oublierai, moi la laïque logée chez le rabbin au shtreimel. Merci, que votre mémoire soit bénie ! »

Shimon se souvient : « Il ne voulait rien en retour. Lorsque j’ai proposé de participer aux frais occasionnés par ma présence et celle de mon fils, il m’a adressé un sourire gêné et m’a dit : « certainement pas. Je ne veux aucun salaire pour mes actions ici-bas ». Je pense que là-haut, cher Shmouel, vous pourrez réclamer tous les arriérés. Vous allez être milliardaire en bonnes actions ».

Cet homme père de famille, père d’enfants et grand-père de petits-enfants, a consacré sa vie aux autres et a ouvert son foyer à chacun, sans distinction d’origine, de religion ou de sexe. Les responsables de l’hôpital Ichilov lui ont même rendu à l’époque, un hommage appuyé.

Les enfants du rabbin Shmouel Bristovsky se sont engagés à poursuivre son œuvre. Une famille de gens bien…