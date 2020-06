Ce qu’il va bien falloir dire un jour aux Juifs orthodoxes

Plaidoyer sans haine ni crainte. Ce pamphlet s’inspire et se révolte contre l’attitude des têtes couronnées, d’une certaine orthodoxie, dès le début de la pandémie du Corona virus. Nous fûmes les témoins de propos inconscients puis hystériques, étayés, on ne peut mieux, par une adhésion dogmatique à une foi aveugle. Jamais critiquée, ni même remise en question, celle-ci invita la grande faucheuse. Pour ces communautés juives, dans le monde et moindre en Israël, le prix à payer fut humainement lourd et tragique. Par Rony Akrich.

« L’arrogance du religiosisme orthodoxe d’Europe de l’Est, orgueilleuse tartuferie qui dédaigne tout et tous, sauf elle-même, y compris le virus Corona, vient, à nouveau, de frapper tragiquement! Cette arrogance se concentre autour d’un nombrilisme religieux exacerbé et peu porté sur les choses de la vie.

Cette arrogance engage et contraint les masses dévotes à l’abnégation la plus totale devant la raison divine, obscure et déficiente, des pères spirituels! Une arrogance qui prétend détenir à elle seule, entre ses mains tremblantes et sa vue basse, tous les savoirs, tous les secrets du salut futur!

C’est elle qui suscite et éveille, dans le monde et en Israël, l’inimitié, l’hostilité et la rancune des lendemains. C’est elle qui refuse, depuis toujours, de tendre l’oreille et d’entendre l’appel de l’histoire des jours, ni à la veille de l’Holocauste, ni aujourd’hui face à la pandémie! Toujours elle qui conduit sciemment ses enfants, ses foyers de croyants, aux dangers, à la catastrophe personnelle, familiale et nationale depuis ces derniers cent ans!

Au nom de tous ceux qui ne sont déjà plus

Cette arrogance doit être mise au banc des accusés, une fois pour toutes, au nom de tous ceux qui ne sont déjà plus! Cette arrogance est tenue d’accepter sa responsabilité pénale et morale, suivie de condamnations probantes, pour ses dirigeants comme pour ses croyances rituelles et superstitieuses!

C’est elle qui doit demander pardon et s’excuser devant tous au nom de tous ceux qui crurent en elle et ne sont plus! C’est elle qui doit être reconnaissante et confesser son repentir à l’Etat sioniste d’Israël: plus jamais d’ingratitude ni d’arrogance! »

Mon pamphlet est un hurlement de terreur, de colère et de peine. Ma vindicte n’est pas de détruire mais de déconstruire. Ma virulence est un hommage aux milliers de victimes innocentes et crédules. C’est un appel déchirant à une reconstruction critique et élaboratrice de la foi Hébraïque. Un renouveau de la confiance, de la fidélité, de la vérité dévolue à cette trilogie réunifiée: un Peuple, une Terre et une Torah d’Israël.

Rony Akrich. Historiosophe du Tanach’

Fondateur et directeur de l’Université Populaire Israélienne à Jérusalem

Ses deux derniers ouvrages :

« J’en appelle à l’Etat Hébreu ». Recueil politique et social.

« Va vers toi, retrouve cet Hébreu ». Recueil de théologie et d’historiographie biblique.