Ce que l’on sait sur l’accord entre Israël et le Hamas

Les informations fusent à propos d’un nouvel accord de cessez-le-feu négocié entre le Hamas à Gaza et Israël. Les deux parties, cependant, nient qu’il existe un accord de cessez-le-feu imminent. Etat des lieux.

Ce serait le sujet le plus important de la réunion hebdomadaire du Cabinet de sécurité israélien dimanche dernier. Il porte sur un nouvel accord de cessez-le-feu qui s’appuie sur l’accord négocié par l’Égypte et l’ONU pour maintenir la situation dans la bande de Gaza stable. En échange de la paix, il y aurait diverses propositions pour Gaza sur la table. Y compris un port, un aéroport, un hôpital et une nouvelle industrie.

Cependant, aucune fumée blanche n’est en vue depuis la cheminée du cabinet de sécurité. Le ministre des Affaires étrangères, Israel Katz, a déclaré qu’il n’y aurait pas d’accord de cessez-le-feu tant que deux Israéliens disparus et les corps de deux soldats des FDI ne reviendraient pas. Le Hamas détient les corps des Hadar Goldin et Oron Shaul tués depuis 2014. Les frères musulmans ont aussi emprisonné Avera Mengistu et Hisham al-Sayed, qui ont franchi la frontière avec Gaza respectivement en 2014 et 2015. Depuis lors, aucun signe de vie n’a été entendu de la part de Mengistu ou d’Al-Sayed.

Le commentaire de Katz intervient après les critiques des proches de Hadar Goldin. Le frère et la mère de Hadar ont informé les médias qu’ils avaient été informés que le retour des corps et des disparus ne faisait pas partie de la proposition de cessez-le-feu.

De son côté, le Hamas nie l’existence d’un accord de cessez-le-feu imminent. « Nous confirmons que le blocus et les sanctions sont toujours en cours et que l’ennemi sioniste [Israël] ne respecte pas pleinement les accords antérieurs négociés par l’Égypte », a déclaré le mouvement terroriste dans un communiqué. Les négociations ne concerneraient que la mise en œuvre des accords antérieurs.

Ramallah mécontent de l’accord

L’Autorité palestinienne est mécontente d’un éventuel nouvel accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël. Le Premier ministre de l’AP, Mohammad Shtayyeh, a déclaré que la proposition vise à accroître la division entre la bande de Gaza contrôlée par le Hamas et les zones contrôlées par l’Autorité palestinienne en Cisjordanie.

Depuis une guerre civile en 2007, l’Autorité palestinienne a perdu son autorité sur la bande de Gaza et le mouvement terroriste du Hamas dirige de facto l’enclave côtière. Malgré plusieurs tentatives de réconciliation, il n’est toujours pas question d’unité palestinienne. Les factions ont maintenant convenu d’élections, mais la question est de savoir si elles auront effectivement lieu. Ce n’est pas la première fois que les deux factions s’entendent sur un accord en vue d’élections générales…sans effet sur le terrain.

Le Hamas peut-il maintenir un accord de cessez-le-feu?

La question est de savoir si le Hamas est capable de maintenir un accord de cessez-le-feu. Des attaques au mortier et à la roquette depuis la bande de Gaza par diverses milices et mouvements terroristes ont eu lieu plusieurs fois au cours des derniers mois. L’armée israélienne tient le Hamas responsable de tout ce qui se passe dans et depuis l’enclave côtière et mène généralement des représailles contre le mouvement terroriste.

L’exception a été novembre, lorsque le commandant du Jihad islamique Baha Abu al-Ata a été éliminé par Tsahal . Le Jihad islamique et un certain nombre d’autres groupes armés dans la bande de Gaza ont tiré des dizaines de roquettes sur l’État juif, mais le Hamas n’a pas participé aux tirs et n’a pas été touché par Israël. Cependant, depuis l’escalade de novembre, des tirs de roquettes sporadiques ont eu lieu à plusieurs reprises et l’armée de l’air israélienne a mené les représailles habituelles contre le Hamas.

Des changements perceptibles

Malgré les démentis des deux parties, certains éléments indiquent qu’il existe au moins des signes de bonne volonté. Par exemple, Israël a commencé la construction d’une nouvelle ligne électrique vers la bande de Gaza et autorise l’exportation de fraises de l’enclave côtière. On dit que davantage de facilitation des exportations est prévue et qu’il serait question d’octroyer des permis à 5 000 Palestiniens de Gaza pour venir travailler en Israël.

En outre, selon des sources palestiniennes, depuis lundi, Israël a de nouveau admis divers produits interdits jusqu’alors dans la bande de Gaza, notamment des pneus de voiture. L’importation de pneus a été freinée en 2018 parce que les émeutiers qui ont participé aux manifestations de la Marche du retour ont mis le feu à des pneus de voiture. Cependant, la semaine dernière, il a été décidé qu’il n’y aurait pas d’éditions de la marche du retour à la frontière au cours des trois prochains mois, puis les manifestations et les émeutes auront lieu moins fréquemment et peut-être sous une forme différente.

En plus des pneus de voiture, des câbles en fibre de verre et en acier seraient à nouveau admis à Gaza. Israël les considère comme des biens à double usage – des produits et des matières premières qui peuvent être utilisés à des fins civiles et militaires.