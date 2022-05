Ce que l’on sait de la nouvelle réforme du bac israélien

La ministre de l’Education, Yifat Shasha-Biton, a présenté cette semaine ses nouveaux projets de réforme.

La ministre avait donné en début d’année aux directeurs d’établissements une plus grande marge de manœuvre financière et un plus grand pouvoir décisionnel. Le système scolaire israélien était jusque là extrêmement centralisé. Les directeurs d’établissements n’avaient pratiquement aucun pouvoir décisionnel. Yifat Shasha-Biton a dévoilé les modifications souhaitées dans les classes de seconde, première et terminale. La réforme prévoit notamment de nouvelles méthodes d’apprentissage et de nouveaux systèmes de notation.

Les épreuves écrites en histoire, littérature et connaissances bibliques seront, par exemple, remplacées par des projets de classe et des projets multidisciplinaires. Les enseignants devront proposer aux élèves de seconde et de première plusieurs projets au choix. L’oral jouera un plus grand rôle et le travail sera noté par l’établissement. En revanche, en terminale les épreuves seront également notées par des instances externes. Concernant les mathématiques, l’anglais et les sciences naturelles il n’y aura pas de changement.

Le syndicat des enseignants veut un accord

« Le monde actuel est en pleine mutation. Nous devons adapter les méthodes d’enseignement en conséquence » a déclaré la ministre. « Notre but est de préparer tant sur le plan privé, professionnel et académique nos élèves à leur avenir. Il faut qu’ils apprennent en profondeur les matières importantes. Aussi, l’enseignement qui leur a été dispensé doit s’imprimer durablement dans leur cerveau ».

Le syndicat israélien des enseignants temporise. Connu pour ses positions farouchement hostiles au ministère de l’Education, il signale qu’aucun accord n’avait été trouvé jusqu’ici concernant ces réformes. Il craint un surplus de travail sans contrepartie financière.

SOURCE: Groupe Israel-Suisse