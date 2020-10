Ce que lisent les écolières palestiniennes en entrant dans leur lycée

À l’entrée de ce lycée de l’AP se trouve une plaque à la mémoire des «Martyrs» de la campagne terroriste de l’AP (la deuxième Intifada, 2000-2005) au cours de laquelle plus de 1100 Israéliens ont été assassinés, dont beaucoup dans des attentats suicides.

Le mémorial, a été créé en coopération entre la Direction de l’éducation du ministère de l’Éducation de l’Autorité palestinienne et le Mouvement des jeunes Shabiba du Fatah. Il nomme spécifiquement le kamikaze et membre du Fatah Ayyat Al-Akhras. Ce dernier s’est fait exploser près d’un supermarché de Jérusalem le 29 mars 2002:

Texte sur l’enseigne: « Ce mémorial a été créé en coopération entre la Direction de l’éducation (c’est-à-dire une branche du ministère de l’Éducation de l’Autorité palestinienne) et l’organisation Fatah Shabiba [Mouvement des jeunes], afin de commémorer les martyrs de l’intifada Al-Aqsa à la « Bethlehem High School for Girls » pour l’anniversaire du déclenchement de la révolution palestinienne

1er janvier 2003.

Martyr Ayyat Al-Akhras (c.-à-d., Kamikaze, meurtrière de 2 israéliens et qui a blessé 28 autres personnes)

Martyr Nida Al-Izza (c.-à-d., Palestinienne abattue par des soldats israéliens) »