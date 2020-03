Ce que les médias ne vous diront pas. Par Sivan Rahav Meir

Sivan Rahav Meir est une journaliste de renom au sein de la 12e chaîne de télévision israélienne. Chaque jour, elle offre un petit enseignement de Torah qui est diffusé un peu partout dans le monde dans une dizaine de langues.

Les médias font un excellent travail de diffusion d’informations. Depuis les médecins qui courent après des masques, en passant par les instructions du Premier Ministre, jusqu’aux aux disputes à propos d’un chariot à l’entrée du supermarché.

Mais une chose que les médias ne font pas c’est: réduire l’anxiété et le stress émotionnel. Je crois beaucoup aux relations corps / esprit. Il est clair pour moi qu’un grand nombre des maux que nous rencontrons au cours de notre vie sont directement ou indirectement liés à notre état mental et spirituel.

Même sans croire à cette relation corps/esprit, presque tous les professionnels de la santé intègres vous diront qu’il existe un lien étroit entre l’état mental d’un patient et l’efficacité de son système immunitaire.

Réduisez votre consommation d’informations

L’anxiété et la dépression réduisent la capacité du corps à faire face aux menaces et à se guérir. Toute personne ayant un minimum de conscience physique et émotionnelle le sait. Il est donc important de suivre toutes les instructions du ministère de la Santé, sans concession et sans arrondir les angles.

Mais après s’être à assuré que l’on a suivi toutes les consignes données par le Premier Ministre, la meilleure suggestion est de réduire la consommation d’informations sur Corona. Vous n’avez pas à lire toutes les histoires d’horreur sur ce qui se passe en Italie et en Espagne. Que faire alors de notre temps libre? Super! Respiration. Equilibre intérieur. Livres. Torah. Prière. Musique « . *

Meilleurs vœux pour ce nouveau mois de Nissan!