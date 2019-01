Ce que les Israéliens peuvent apprendre des gilets jaunes

La France profonde est dans la rue. Elle est là, mature, mobilisée dans le combat politique contre son gouvernement. Si vous êtes comme moi, alors posons-nous un instant et essayons de comprendre l’évènement peu anonyme. Les «Gilets jaunes» mettent leur pays dans une impasse afin de l’obliger à se faire face, ils nous instruisent aussi d’un enseignement plus que précieux de nos jours: amener les politiciens à écouter vos revendications et entendre votre ras le bol grâce à des manifestations courageuses. Par Rony Akrich.

L’exacerbation des gilets jaunes est plus que sérieuse, elle vient de loin, plusieurs années d’un libéralisme exacerbé aux dépens des masses laborieuses et des classes moyennes. Il faut entendre et comprendre, avec beaucoup d’égards vis à vis de ceux qui souffrent, cette voix venue signifier et témoigner de plus de 40 ans de mal-être émergeant aujourd’hui.

Tout au long de ces semaines d’initiatives et d’opérations populaires, le monde rural a prouvé aux gouvernants que la populace et les bouseux n’étaient pas quantité négligeable.

Permettez-moi de rêver un peu à mon Etat hébreu où l’assemblée nationale serait réellement représentative, où chaque député serait un digne délégué directement élu par ses citoyens et non par un parti politique inutile, car non représentatif.

On doit pouvoir imposer la fortune au nom de la responsabilité collective et nationale.

Serait-ce humiliant de partager plus lorsque l’on a plus ? Nul ne leur demande de ne plus être riche mais de participer à ce que les pauvres soient moins pauvres? Il faut certes agir contre le dérèglement climatique car cela nous concerne tous et toutes, nous les créatures, nous le monde, mais cela doit se faire en parallèle d’une lutte sans merci contre les disparités socio-économiques, une conjugaison foncière, du mieux-vivre et du mieux-être.

Il convient de noter que le peuple français mobilisé et les manifestants au gilet jaune ont souffert avec abnégations nombre de sacrifices personnels pour se faire entendre. Plusieurs personnes ont été tuées dans des circonstances diverses, plus d’un millier ont été arrêtées et nombreux sont blessés, quelquefois meurtris dans leur chair.

Mais, comme cela s’est déroulé à Amona (Israël), les comportements violents des forces de police, les abus de pouvoir brutaux exercés contre les manifestants éveillent plus que jamais notre inquiétude. Les évènements de France sont certainement conséquents d’une longue histoire militante et activiste, des grèves aux manifestations, des révoltes aux révolutions, les Français savent, lorsqu’ils le veulent, se mobiliser et monter au créneau.

Ils sont beaucoup plus exigeants vis à vis de leur gouvernement et de leurs représentants que nous. Les gilets jaunes demeurent fidèles à leurs combats suffisamment de temps et jamais ne s’abandonnent au premier signe d’un succès tout relatif.

Ils connaissent le poids politique de leur mobilisation. Ils savent pertinemment quand agir, comment faire et où déstabiliser.

Il existe une conscience collective, source de socialisation sur le terrain, assurée de son pouvoir et prête à la résistance au long cours, car certaine de son bon droit. Les peuples, y compris le mien, devront, tôt ou tard, prendre exemple sur l’esprit déterminé des gilets jaunes et se persuader de pouvoir engager le changement pour demain.

Les occidentaux affrontent des hommes politiques charismatiques, photogéniques, très people et soi-disant libéraux, ayant vendu leur âme au dieu Mammon. Très attachés aux valeurs progressistes, démocratiques et néo-libérales, ils tentent d’améliorer un peu tout avec énormément de fioritures, de poudre aux yeux, sur les corps moribonds des travailleurs enchaînés et des cadres serviles.

Si les Israéliens tirent une quelconque leçon des Français

Nous, Israéliens, devons faire face à nos loups politiques, très souvent d’anciens militaires de haut rang sans grande expérience étatique, et une polarisation des partis de gauche et de droite. Beaucoup sont fourbes, arbitraires, narcissiques et maladifs face à leurs illusions de grandeur, ils ménagent essentiellement la chèvre et le chou en politique étrangère. Ils soutiennent passionnément les lois du marché, l’économie libérale et le capitalisme exacerbé. Des représentants élus, mais par qui, plus souvent affables au bien d’avoir, et indignes de leur distinction, peu soucieux d’un devenir juste, bon et vrai pour notre société.

Si les Israéliens tirent une quelconque leçon des Français, il leur faudrait alors adopter une attitude de méfiance extrême à l’égard de ces quelques riches et puissants, seuls maitres d’œuvre à bord de l’industrie, du commerce national et alliés indéfectibles de nos chers politiciens. CQFD! Soyons clair, il est plus que nécessaire pour le monde du travail ouvrier, agricole et cadres moyens, en Israël, de prendre pleinement conscience de soi et de sa classe.

Ils sont peu et ont le plus. Ils sont la majorité et n’ont que des miettes. Le peuple peut et doit exercer son ascendance démocratique (Demos=du peuple et Cratos=le pouvoir), là est son seul pouvoir!