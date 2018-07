Ce que la technologie israélienne apporte au football

Même en l’absence d’une équipe au championnat du monde de football en Russie, Israël participe aux matchs via ses innovations.

Le nombre de sociétés israéliennes spécialisées dans le sport-tech a en effet plus que doublé ces dernières années. Avec plus de 100 start up actives dans cette branche, l’Etat juif propose un certain nombre de nouveautés très intéressantes.

La plupart de ces starts up se concentrent au sens large du terme sur l’enregistrement vidéo des jeux. La société WSC Sports Technologies Ltd. par exemple a mis au point une technologie vidéo permettant d’analyser en temps réel des retransmissions sportives. Chaque étape du match ainsi que ses moments forts peuvent être appelés à la demande. La start up Pixellot Ltd. offre des productions vidéo de très grande qualité réalisées au moyen d’un système multi-caméra automatique. Ces prises de vue couvrent l’ensemble du terrain et offrent également des vues panoramiques.

Une autre start up, la Udobu SL, travaille avec des clubs sportifs en les aidant à remplir leurs stades respectifs au moyen d’une analyse du comportement de leurs supporters.

Minute Media quant à elle, qui est probablement la plus grande société de media et de sport d’Israël, a développé une plate-forme qui réunit 80 millions de fans de sport du monde entier et qui informe sur les différents événements sportifs.

SOURCE : Israël-Suisse