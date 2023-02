Ce que la recherche médicale israélienne a fait pour le monde

L’Etat d’Israël est devenu, plus de 75 ans après sa création en 1948, la start-up nation médicale du monde. Comme un signe prophétique, le premier président de l’État d’Israël entre 1949 et 1952, Haïm Weizmann, fut l’inventeur d’une méthode de synthèse de l’acétone qui aida l’armée britannique à fabriquer des explosifs pendant la Première Guerre mondiale. Par Frank Khalifa pour Israel Magazine.

Recherche médicale… Depuis de nombreux siècles, les exemples de proximité du Peuple juif avec la médecine sont légion. Comment ne pas citer le médecin philosophe juif Maïmonide (1138-1204) et son Traité des poisons et antidotes. Ou même bien plus en amont, la référence dans la Thora à une plante, la mandragore, réclamée par Rachel à sa sœur Léa pour guérir de sa stérilité. Elle est utilisée aujourd’hui dans des traitements pour cela. Le destin d’Israël est fortement ancré dans la médecine et il serait impossible ici d’en donner une liste exhaustive. Néanmoins, voici quelques exemples qui fondent l’Etat d’Israël comme la start-up nation médicale.

Le Docteur Dan Frenkel, neurobiologe de l’Université de Tel-Aviv, a travaillé en 2011 sur un vaccin nasal deux-en-un. Il pourrait protéger à la fois contre la maladie d’Alzheimer et les accidents vasculaires cérébraux. Des premières études précliniques ont permis de découvrir, à partir de la modification d’une technologie vaccinale déjà existante, qu’une nouvelle approche thérapeutique active était possible. En effet, un mécanisme naturel permet de lutter contre les dommages vasculaires dans le cerveau. Ce mécanisme prévient à la fois les dommages aux tissus cérébraux et en restaure les troubles cognitifs.

Précisément, le vaccin proposé réparerait les dommages vasculaires dans le cerveau en stimulant le système immunitaire de l’organisme. Notamment en activant des macrophages d’antigènes étrangers et en éliminant ainsi l’accumulation dommageable de protéines amyloïdes dans le système vasculaire du cerveau affecté. Cette découverte est essentielle. Car la démence vasculaire est présente chez 80 % de toutes les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Mais encore…

L’Université hébraïque de Jérusalem a développé en 2021, un simple test sanguin. Il est capable de détecter différents types de cancer, pouvant remplacer tous les dépistages de cancers d’ici dix ans. L’innovation technologique repose sur une extraction d’informations du prélèvement sanguin livrant son traçage au travers des organes et tissus qu’il a traversés dans le corps du patient.

En 2019, le Pr. Rina Rosin-Arbesfeld, microbiologe de l’hôpital Ichilov à Tel-Aviv a révélé qu’un simple antibiotique généralement prescrit dans la lutte contre les bactéries intestinales était capable de faire disparaitre des polypes précancéreux du côlon. Cette découverte a pu être mise en exergue grâce à une étude, menée auprès de patients atteints de polypose adénomateuse familiale, maladie héréditaire provoquant l’apparition de polypes dans le gros colon susceptibles d’évoluer en cancer. Le cancer du côlon est un cancer mixte, c’est-à-dire qu’il touche aussi bien les hommes que les femmes. Le cancer du côlon tue chaque année dans le monde près de deux millions de personnes.

Toujours dans le domaine colorectal, dès 1998, la société israélienne Given Imaging, appliquant une technologie utilisée dans le domaine militaire, a mis en place une micro-caméra, sous forme de pilules à avaler par le patient. Elle est capable de diffuser des milliers de photos du tractus digestif et colo-rectal. Ces photos de haute qualité (2 par seconde) peuvent détecter des polypes, des cancers mais aussi des sources de saignement. Les photos sont envoyées à une puce de stockage qui feront l’objet d’un traitement sur ordinateur.

Des capteurs du souffle d’un patient de détecter un cancer du poumon.

En 2002, Curelight, une filiale de Lumenis LTD de Yokneam, a obtenu pour la première fois l’approbation de la Food and Drug Administration sur l’utilisation d’un appareil de diffusion de rayons ultraviolets capable de détruire les bactéries produisant de l’acné sans endommager la peau ou les tissus environnants. Ce dispositif, Clear Light, entraîne une photodestruction des bactéries de l’acné. Très présent chez les ados, mais aussi chez les adultes, l’acné est source de perte d’estime de soi, de retrait social voire de dépression. Si l’acné ne met pas la vie en danger, elle peut causer un défigurement en laissant des cicatrices accentuées et permanentes, source de problèmes psychosociaux. La prévalence de cette maladie dermatologique est de l’ordre de 80 % dans la majorité des pays du monde.

En décembre 2019, la start-up israélienne Augmedics, située à Yokne’am Illit, dont le leader visionnaire est Nissan Elimelech qui a concrétisé un vieux rêve d’enfant fan absolu de Comics, a eu l’idée extraordinaire de doter les chirurgiens, à l’instar des super-héros, d’un appareil révolutionnaire, le Xvision. Il leur permet d’avoir une vision aux rayons X des zones à opérer. Précisément, le Xvision est un casque qui utilise la « réalité augmentée » pour transformer en live le scanner d’un patient en une visualisation 3D. Puis, elle va guider le neurochirurgien au millimètre près, lors d’une opération dangereuse du rachis. Le Xvision est une innovation mondiale qui a été autorisée par la très sévère Food and Drug Administration (FDA). L’appareil est déjà utilisé dans les prestigieux hôpitaux américains tels que le John Hopkins Hospital de Baltimore et le Rush University Medical Center de Chicago.

Nanotechnologie

La nanotechnologie est pour simplifier la discipline scientifique qui manipule la matière à l’échelle du nanomètre (10-9 mètre). Les applications de cette technologie, dont la médecine, dans laquelle la start-up nation Israël est passée maitresse concernent des domaines variés. L’application de la nanotechnologie à la médecine permet de mettre au point des traitements thérapeutiques dont la performance, en matière de ciblage de cellules cancéreuses, est révolutionnaire. En effet, la délivrance d’un médicament contre le cancer ne fournit que 10 % de sa matière à la cellule, les 90% restent diffusés dans le corps.

La start-up israélienne Vecoy Nanomédicaments a mis au point un système médicamenteux nanotechnologique capable de piéger des virus. On l’appelle « Piège Vecoy » car il « trompe » un virus jusqu’à ce qu’il obtienne son autodestruction. Ce « Piège Vecoy » est pressenti pour lutter contre l’hépatite, le SIDA et Ebola. Précisément, les pièges imitent les cellules hôtes humaines pour servir de leurres à virus. Contrairement aux traitements antiviraux existants qui ciblent les cellules humaines infectées, la technologie Vecoy cible les virus. Ensuite, elle les détruit avant qu’une infection cellulaire ne se produise.

Dernier exemple pour la route

Israël est indéniablement devenu une terre de sociétés de technologie médicale. En outre, la pandémie de Covid19 a contribué à favoriser ce développement notamment au travers de la télémédecine et des dispositifs médicaux connectés. La technologie israélienne est désormais nourrie par l’intelligence artificielle. Elle permet d’identifier en quelques minutes des conditions potentiellement mortelles à l’instar de cette technologie israélienne du Russel Berri Nanotechnology Institute, en guise de dernier exemple, permettant à des capteurs du souffle d’un patient de détecter un cancer du poumon.

SOURCE: ISRAEL MAGAZINE

