Ce que jeune israélien a fait pour ses voisins

C’est par hasard, en écoutant les conversations des adultes que ce jeune homme décide de passer à l’action.

On l’appellera Assaf. Il vient d’apprendre que ses voisins traversent une période difficile. Le père vient de perdre son travail. La mère vient d’accoucher et l’argent vient à manquer. Et de l’argent il en faut pour nourrir les 12 enfants que compte cette famille.

Assaf va faire le tour du quartier. Il mobilise ses amis et les parents de ses amis. Il rentre chez les commerçants et fait appel à toutes ses connaissances. A chacun il ne demande qu’une seule chose : acheter des couches et du lait en poudre pour les plus petits.

Et c’est ce qu’il fera. En trois jours, le jeune et dynamique voisin récoltera assez de réserve pour tenir au moins un trimestre. « Je suis devenu le fournisseur officiel de mes voisins », plaisante-t-il.

En attendant que le père de famille retrouve sous peu un travail, ce que la municipalité lui a confirmé, Assaf a réchauffé le cœur de cette famille. Il a reçu des dizaines de milliers de « like » sur les réseaux sociaux qui ont fait circuler l’info.