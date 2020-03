Ce que fait le Renseignement militaire d’Israël. 1. Accélérer les Tests. 2. Ventilateurs. 3. Ambulances. 4. Mobilité.

la Direction du renseignement militaire de Tsahal utilise ses capacités pour collecter et analyser chaque élément d’information en Israël , au Moyen-Orient et dans le monde pour aider au processus décisionnel en temps réel. Le renseignement militaire (MI) a ouvert un centre national d’information sur le coronavirus, dont le but est d’aider à améliorer le processus décisionnel pour arrêter le taux d’infection. Lire la suite sur israelvalley.com