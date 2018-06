Ce juif, leader du marché « Halal »

Tant que le Halal sera certifié par le Glatt-Cachère, le monde peut espérer éviter « la crise de Foi » ! Plus sérieusement…

En dehors des saucissons traditionnels à pâte fine, les musulmans n’avaient jamais imaginé consommer d’autres charcuteries jusqu’au jour où « Isla délice » est entrée dans leur vie via un circuit des plus surveillés. Ceci-dit, rares sont ceux qui connaissent à qui ils doivent leur nouvelle façon de s’alimenter.

Qui ne se cache pas sous le label « Isla Délice » certifié Halal ? L’heureux propriétaire de la florissante société « Zaphir », détentrice de la marque, « Isla Délice » se nomme Jean-Daniel Hertzog. C’est lui qui se porte garant que tous les produits vendus ne contiennent pas de porc et ont été entièrement traités dans le respect des rites prescrits par la loi islamique (l’animal tourné vers La Mecque, égorgé et saigné vivant par un musulman).

Homme d’affaires aussi redoutable que discret, Jean-Daniel Hertzog se souvient et raconte. Sans jamais cacher mon appartenance à la religion juive, je commençais dans les années 1990 mon parcours par le biais d’une approche commerciale bien spécifique : L’exportation de viande vers le Moyen-Orient.

Après quelques années passées dans une entreprise d’agroalimentaire, c’est par le plus grand des hasards que je découvris ce secteur et décidai, sans jamais cacher mon appartenance à la communauté juive, de me lancer dans l’aventure halal. Comme son entreprise, le marché d’alors en était encore à ses balbutiements !

Un empire méconnu qui emploie plus de 200 personnes

Les rayons des supermarchés destinés à la communauté musulmane n’avaient en effet rien à voir avec ce qu’ils sont aujourd’hui, imposants et variés, sans parler des plats cuisinés et petits pots pour bébé inimaginables à l’époque. Restait à rassurer et fidéliser une clientèle des plus pointilleuses… Pour asseoir sa crédibilité chez les consommateurs musulmans, « Isla Délice » se dut de prendre toutes les précautions possibles, comme de faire certifier ses produits par les organismes les plus exigeants.

C’est ainsi qu’il lui fallut choisir le plus intransigeant, allant jusqu’à s’associer avec le plus respecté d’entre eux, le certificateur privé AVS (A votre service). « Notre grande force a toujours été d’attaquer le halal comme n’importe quel marché alimentaire », raconte notre homme fièrement. « Pour cela il nous a fallu coller aux aspirations des consommateurs traditionnels et innover avec 10 à 12 nouveaux produits par an…

Au départ, seuls les circuits de distributions spécialisés, et notamment les boucheries de quartier étaient démarchées. En 1997, l’entreprise se lançait dans les surgelés en même temps qu’elle s’attaquait à la grande distribution. Aujourd’hui, n°1 français de l’alimentation halal, pionnière sur le marché de la viande rituelle, la marque « Isla Délice », représente un empire méconnu qui emploie plus de 200 personnes dans la région d’Argenteuil.

Ce qui met un peu plus encore à la merci des jaloux Jean-Daniel Hertzog, un juif qui ose être leader dans un secteur purement arabe, un juif prosioniste qui finance régulièrement l’état d’Israël, un juif accusé de faire son beurre sur le dos des musulmans….

Bien innocent celui qui aurait imaginé qu’il n’en fut pas ainsi !