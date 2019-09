Ce film que le Qatar voudrait vous empêcher de regarder

Le film « Qatar, guerre d’influence sur l’islam en Europe » révèle la cartographie des investissements religieux du Qatar en Europe. Ce « softpower » vise les communautés musulmanes organisées en mosquées pour les « ré-islamiser ». Pour cela, Doha utilise la principale ONG de l’émirat, Qatar Charity. Au total jusqu’en 2017, ce sont près de 140 projets de mosquées, centres culturels islamiques, écoles et associations qui ont reçu la manne financière du Qatar. Mais cet argent n’est pas distribué au hasard. Il irrigue des associations et des personnalités qui gravitent dans la nébuleuse des Frères musulmans qui prônent un islam intégral et qui favorisent le communautariste. Lire la suite sur jforum.fr