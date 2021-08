Ce drôle « d’expert » iranien délire sur la Shoah

Shams Al-Din Rahmani, expert iranien des affaires palestiniennes, a déclaré dans une vidéo mise en ligne il y a quelques temps : « Nous ne disons pas que nous devrions étrangler tous les juifs, comme Hitler, qui selon eux a perpétré leur Holocauste, lequel, soit dit en passant, est un mensonge absolu. »

Un délire filmé. Rahmani a comparé Hitler à Churchill et à Staline, les mettant sur un pied d’égalité. Il a ajouté que les juifs ont pris le contrôle du monde au milieu du 19e siècle et que l’industrie pétrolière, propriété de Rockefeller et de Rothschild, prospère grâce au recours à des prêts juifs. Par ailleurs, selon lui, l’immigration de 2,5 millions de juifs d’Europe de l’Est et de Russie en Amérique a fait d’elle ce qu’elle est aujourd’hui. La vidéo a été mise en ligne sur le site web iranien Kheybar.net.

Extraits : Shams Al-Din Rahmani : Certains intellectuels disent que nous ne devrions pas parler des juifs, sous peine d’avoir l’air fasciste ou antisémite. Mais nous ne disons pas que nous devrions étrangler tous les juifs, comme Hitler, qui, prétendent-ils, a perpétré leur Holocauste, lequel, soit dit en passant, est un mensonge absolu. Hitler n’était pas un traître… Hitler était-il pire que Churchill, Staline ou autres ? Ils sont tous pareils. […]

Rothschild un jour, Rothschild toujours

Au milieu du 19e siècle, il y a 150 ans, les juifs ont pris le contrôle du monde entier. La preuve en est que Rothschild, via sa banque, contrôlait le monde entier – l’Europe et, à partir de là, le monde entier. Tous les pays européens opéraient en contractant des emprunts auprès de la banque de Rothschild. […]

Rothschild a pris le contrôle du pétrole du Moyen-Orient et Rockefeller a pris le contrôle du pétrole américain. Les plus grandes compagnies pétrolières appartiennent désormais à ces deux-là. Ensemble, ils contrôlent le monde entier. L’industrie est entre leurs mains. Cette industrie se développe grâce aux prêts juifs. […]

À la fin du 19e siècle, un événement appelé « pogrom » s’est produit et, au cours des 20 à 25 ans qui ont suivi, 2,5 millions de juifs ont émigré d’Europe de l’Est et de Russie vers l’Amérique. C’est à ce moment-là que l’Amérique est devenue ce qu’elle est.

Source: MEMRI.org