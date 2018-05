Ce couple de juifs français qui se marie justement…sur le Golan

L’escalade de la sécurité sur le plateau Golan n’a pas empêché Jeremy et Jennifer de concrétiser leur amour et de se marier jeudi soir,dans l’ancienne synagogue de Katzrin. Les deux tourtereaux se sont employés à rassurer les invités venus comme eux, de l’hexagone.

Les sons du shofar et de la musique ont remplacé les sirènes d’alertes ce jeudi sur les hauteurs du Golan : Jeremy et Jennifer, un couple français parisien, se sont mariés dans les ruines de l’ancienne synagogue de Katzrin . « Nous avions prévu une alternative, mais nous souhaitions que le mariage ait lieu ici et nous en sommes heureux », a confié le jeune marié à Ynet.

Jeremy (32 ans) et Jennifer (30 ans) ont toujours, depuis leur enfance, été de bons amis. Leur relation s’est réchauffée il y a quelques années lorsque Jennifer est retournée à Paris après deux ans de vie en Israël. Les parents du couple ont déclaré qu’une fois la proposition de mariage mise en œuvre, il était clair pour les deux que la fête de mariage aurait lieu en Israël.

Malgré les événements de la nuit précédente, environ 150 proches et membres de la famille ont fait le déplacement depuis la France et Israël : « Je n’ai pas hésité un instant à venir, c’est une mitsva de rendre heureux les futurs mariés. Les danses ici sont notre victoire contre l’Iran, » affirme David, l’un des invités.

On ne modifie pas le plan initial

Au cours de l’année écoulée, le couple s’est rendu plusieurs fois en Israël pour déterminer le lieu du mariage. Finalement, ils ont choisi le site antique de Katzrin. Après les tirs de missiles entre l’armée de l’air israélienne et la Force Al Qods des Gardiens de la Révolution iranienne en Syrie, le couple a informé les invités que le plan initial ne serait pas modifié.

« On s’est entretenus hier et ils m’ont dit qu’ils n’avaient pas peur », a déclaré Avinoam Breuer, qui dirige le site. « J’étais naturellement préoccupé par le fait d’accueillir tant de personnes ici, c’est une responsabilité. Certes, un missile ne tombera pas ici, mais la plupart des invités sont des étrangers qui ne sont pas habitués au bruit des explosions. »

Jeremy et Jennifer sont arrivés en Israël jeudi dernier. Tous deux ont déclaré qu’ils étaient heureux de leur choix de se marier en Israël et qu’ils n’avaient pas l’intention de céder à la tension sécuritaire. « Nous avons choisi cet endroit à Katzrin parce que nous sommes sionistes et que nous voulions nous marier en Terre sainte d’Israël, dans une synagogue qui a une histoire, des racines. »

Le couple a précisé qaucun invité n’a fait faux bond, y compris un membre de la famille arrivé de l’étranger lundi, notant qu’un chauffeur de taxi avait refusé la course de l’aéroport Ben Gourion à Katzrin. « Bien sûr, certains invités étaient préoccupés et il y a eu beaucoup d’appels téléphoniques pendant la journée », a déclaré la mariée. « Nous leur avons juste dit que tout était sous contrôle et que l’organisateur du mariage était en contact avec Tsahal. »

Source : Ynet