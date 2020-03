Il était là, un haut responsable du Shin Bet (Agence de sécurité israélienne) ayant infiltré en contrebande un membre du Hamas de Cisjordanie à Tel Aviv. Et le but était de l’aider à se sentir comme s’il était sur le point de se convertir au judaïsme afin qu’il continue de leur donner des pistes pour détruire les cellules terroristes. Non, ce n’est pas une blague de Pourim.Lire la suite sur jforum.fr