Ce chauffeur de bus pète les plombs face à un enfant de 10 ans

Quant un chauffeur chargé de convoyer les enfants à l’école pique une crise de nerfs et menace l’un de ses jeunes passagers.

Les images sont difficilement supportables. La dixième chaîne de la télévision israélienne a diffusé une vidéo éprouvante où l’on voit un chauffeur de transport scolaire éructer devant un gamin. Si l’on ne sait pas exactement ce qui a mis le conducteur dans cet état, on est en droit de s’interroger sur sa capacité à se trouver au contact d’enfants.

Et pendant que l’adulte décharge sa colère sur son jeune passager, on entend ce dernier lui demander pardon (Sliha) et s’excuser à plusieurs reprises. Dans la foulée, l’adulte traite l’enfant de plusieurs noms d’oiseaux. Il fait même mine de lui cracher dessus. Durant toute la séquence, le garçonnet se protège en levant sa main.

Les parents déposent une plainte

C’est seulement grâce à l’initiative d’un autre écolier qui est parvenu à filmer la scène, que les parents ont pu présenter une plainte auprès de la police et des employeurs du chauffeur.

Connu pour ses nombreux débordements, ce conducteur qui réside dans un quartier arabe de Jérusalem a été mis à pied, en attendant les conclusions de l’enquête de police.