Ce Café mythique que l’intelligentsia israélienne visite à Paris.

Ce n’est pas par hasard qu’il soit possible d’entendre parler hébreu à Paris dans un des cafés très célèbre de la Capitale. Les guides en hébreu n’hésitent jamais à mentionner le Café de Flore. Le fief de Sartre et de Beauvoir est amarré depuis plus d’un siècle à Saint-Germain-des-Prés. Ses rituels alimentent les fantasmes et il attire autant les célébrités que les anonymes. De nombreux israéliens se font un devoir de boire un Café où de commander un Ricard dans ce lieu mythique.