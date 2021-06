Dans une carte blanche intitulée « Etre neutre dans une situation d’injustice, c’est être du côté de l’oppresseur » publiée le 13 juin 2021, un collectif d’universitaires belges demande aux autorités belges et européennes de prendre des sanctions contre Israël tenu pour criminel de guerre et en appelle au boycott des produits et des universités israéliennes.Lire la suite sur jforum.fr