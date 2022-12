Carrefour en Israël: jusqu’à quel point, les prix y sont plus intéressants?

Le quotidien Israël Hayom a mené son enquête pour savoir jusqu’à quel point, il était plus avantageux de faire ses courses chez Carrefour en Israël.

La chaine française a déjà 13 antennes en Israël, sous l’enseigne »Super » : 4 à Tel Aviv, 3 à Herzliya, 1 à Kiryat Ono, 1 à Bar Ilan, 1 à Guivat Savyon, 1 à Raanana, 1 a Or Yehouda et 1 à Ramat Hasharon. Concentrée au centre du pays, la présence de Carrefour doit s’étendre à tout le pays pendant le premier semestre 2023 avec la conversion des magasins Yaïnot Beitan et Mega en Carrefour.

Les magasins »Super » sont, pour l’instant des moyennes surfaces qui n’ont pas la taille des supermarchés Rami Lévy ou Shufersal.

L’équipe d’Israël Hayom est allée comparer les prix entre les »Super » et les magasins Shufersal Deal ou Rami Levy Discount. Lire la suite sur lphinfo.com