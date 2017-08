Cannes: Une famille juive menacée au couteau par un automobiliste

Une simple altercation entre un automobiliste et un piéton à Cannes, a failli tourner au drame, personne n’a été blessé mais l’incident a tout de même pris la tournure d’une agression antisémite…..

.

La victime, Mr B. Olivier a rapporté que le 10 août 2017 à 11hoo, il traversait la rue d’Antibes de Cannes avec son épouse et son bébé dans la poussette lorsqu’un véhicule Fiat de couleur noire a surgi, forçant le passage piéton et manquant d’ecraser la famille B. Le véhicule a du s’arrêter plus loin grâce à l’intervention de passants témoins qui ont interpellé le conducteur pour avoir failli renverser les piétons. Alors que Mr B. Olivier s’est plaint au conducteur de ne pas respecter les passages’ piétons, celui-ci d’environ 70 ans lui a répondu grossièrement « nique ta mere »puis est sorti de sa voiture armé d’un couteau. Il a alors tenté à plusieurs reprises de poignarder Mr. B. Olivier qui na dû son salut qu’en prenant la fuite. Son agresseur l’a poursuivi en hurlant des menaces de mort et se jurant de « crever le juif » qu’il avait identifié à la Magen David ostensible.