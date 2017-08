Cannes : un automobiliste armé d’un couteau jure de « crever le juif « 

Le Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme (BNVCA) a dénoncé lundi une agression à caractère antisémite perpétrée le 10 août à Cannes.

« Le BNVCA a appris avec stupeur qu’une simple altercation entre un automobiliste et un piéton à Cannes, a tourné en agression à caractère antisémite. La victime, Mr B. Olivier, nous rapporte, que le 10 août 2017 à 11h, il traversait la rue d’Antibes de Cannes avec son épouse et son bébé dans la poussette lorsqu’un véhicule Fiat de couleur noire a surgi, forçant le passage piéton. Le véhicule est contraint de s’arrêter plus loin grâce à l’intervention de passants témoins. Comme le papa reproche au conducteur de ne pas respecter les passages piétons, l’homme de type européen, d’environ 70 ans, répond grossièrement « nique ta mere » sorti de sa voiture et armé d’un couteau a tenté à plusieurs reprises de le planter dans le corps de Mr. B. Olivier. Celui-ci, n’a dû son salut qu’en prenant la fuite, alors que son agresseur le poursuivait en hurlant des menaces de mort se jurant de « crever le juif » qu’il avait reconnu comme tel, à la médaille juive visible sur la poitrine de sa victime. Mr B. Olivier a déposé plainte, l’auteur a été identifié », a expliqué l’organisme juif dans un communiqué.