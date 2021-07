Cannes, des acteur boycottent leur film parce qu’il est israélien

Le casting arabe du film israélien « Let There Be Morning » d’Eran Kolirin a décidé de boycotter le Festival de Cannes en raison de ce que les acteurs appellent « la politique d’apartheid dans les territoires ». « Nous sommes fiers de notre participation au film, mais nous ne pouvons ignorer la contradiction qui est catégorisée sous l’étiquette ‘film israélien’ », lit-on dans une lettre envoyée à la direction du festival.Lire la suite sur jforum.fr