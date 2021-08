Cancers du cerveau: percée révolutionnaire en Israël

Une équipe de chercheurs de l’Université de Tel Aviv a imprimé la toute première tumeur cérébrale maligne viable au monde à l’aide d’une imprimante 3D, et ce à partir de la matrice extra cellulaire prélevée sur le patient, recréant les propriétés mécaniques de la tumeur, du tissu cérébral environnant dans lequel elle se développe, et même les vaisseaux sanguins. Des vaisseaux connectés à un système de tubes par lequel les chercheurs peuvent acheminer globules rouges et blancs et divers médicaments vers le modèle tumoral afin de découvrir ce qui est efficace. Lire la suite sur jforum.fr