Cancer: vous devriez éviter le chocolat noir et le thé

Juste au moment où vous trouvez un aliment qui, selon les scientifiques, est bon pour vous, vient une nouvelle étude affirmant exactement le contraire. Les derniers conseils contradictoires concernent les aliments riches en antioxydants tels que le thé noir, le chocolat noir et les baies.

Voici à présent qu’une étude publiée dans Nature du Centre Lautenberg d’immunologie et de recherche sur le cancer de l’Université hébraïque de Jérusalem suggère que des niveaux élevés de métabolites – trouvés dans certaines bactéries et aliments riches en antioxydants – fournissent un environnement hospitalier pour la croissance du cancer du côlon.

Le professeur Yinon Ben-Neriah et son équipe dirigée par Eliran Kadosh ont voulu comprendre pourquoi 98% des cancers intestinaux surviennent dans le côlon et seulement 2% dans l’intestin grêle voisin.

Ils soupçonnaient que le microbiome intestinal des bactéries était impliqué. L’intestin grêle contient peu de bactéries tandis que le côlon en contient une multitude.

«Les scientifiques commencent à accorder de plus en plus d’attention au rôle que jouent les microbiomes intestinaux dans notre santé: à la fois leurs effets positifs et, dans ce cas, leur rôle parfois pernicieux dans l’aide et l’encouragement aux maladies», a expliqué Ben-Neriah.

Le thé noir et le chocolat noir, des antioxydants à double tranchant

Pour tester leur théorie, les chercheurs ont introduit des protéines p53 mutées responsables du cancer dans l’intestin de souris conçues comme un modèle de cancer intestinal.

«Nous avons été fascinés par ce que nous avons vu», a rappelé Ben-Neriah. «Les bactéries intestinales avaient un effet« Jekyll et Hyde »sur les protéines p53 mutées. Dans l’intestin grêle, ils ont totalement changé de cap et ont attaqué les cellules cancéreuses, alors que dans le côlon, ils ont favorisé la croissance cancéreuse.

Qu’y a-t-il dans le microbiome intestinal qui rend le côlon vulnérable au cancer? Les scientifiques pensent qu’il pourrait s’agir d’antioxydants. Lorsqu’ils ont nourri les souris avec un régime riche en antioxydants, leur flore intestinale a accéléré le mode de moteur du cancer de p53.

«Scientifiquement parlant, c’est un nouveau territoire. Nous avons été étonnés de voir à quel point les microbiomes affectent les mutations cancéreuses – dans certains cas, en changeant complètement leur nature », a déclaré Ben-Neriah.

Il suggère que les personnes à haut risque de cancer colorectal pourraient vouloir dépister leur flore intestinale plus fréquemment.

SOURCE : Israel21c