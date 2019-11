Canada: le Premier ministre condamne un grave incident antisémite

Le Premier ministre canadien a vigoureusement dénoncé un incident antisémite qui s’est produit dans l’Université York à Toronto. Une délégation de soldats et soldates de Tsahal qui devaient s’adresser à des étudiants et montre ce qu’est réellement l’armée israélienne a été accueillie par des centaines de manifestants haineux qui ont tenté de l’empêcher d’entrer dans les locaux en scandant des slogans particulièrement hostiles, notamment « Nous ne voulons pas d’assassins dans notre campus » et appelant à une « Intifada générale ».Lire la suite sur lphinfo.com